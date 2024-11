Cofen afirma que enfermagem tem R$111 milhões para o piso salarial no Acre

O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) realizou uma audiência pública em Cruzeiro do Sul, para discutir o processo de implementação do piso salarial e os impactos da jornada de trabalho na qualidade de vida dos profissionais de Enfermagem da região do Juruá. O evento contou com a participação de profissionais da categoria, representantes de sindicatos e lideranças do setor.

Durante a audiência, o presidente do Cofen, Manoel Neri, destacou a previsão de R$ 11 bilhões no Orçamento da União para o piso salarial da Enfermagem em 2025, mas ressaltou a necessidade de criar mecanismos para garantir reajustes anuais e adequação das jornadas de trabalho. Entre as propostas mencionadas estão a criação de um indexador salarial baseado na inflação e a aprovação da PEC 19, que aguarda tramitação no Senado.

O evento foi realizado em parceria com o Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren-AC), que mobilizou a categoria para participar da atividade no Teatro dos Nauás. O presidente do Coren-AC e deputado estadual, Adailton Cruz, afirmou que a presença do Plenário do Cofen na região reforça a visibilidade dos desafios enfrentados pelos profissionais de Enfermagem no atendimento à população em condições adversas.

Representantes do Sindicato dos Profissionais Técnicos e Auxiliares e dos Enfermeiros do Acre (Spate-AC), do Sindicato dos Enfermeiros do Acre (SEEAC) e do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) relataram problemas enfrentados pela categoria, incluindo baixos salários, jornadas exaustivas e perseguições a profissionais que denunciam condições inadequadas de trabalho. A sindicalista Aguinaldo Martins enfatizou a necessidade de união entre as entidades para enfrentar esses desafios.