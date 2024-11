Colégio Militar divulga edital com mais de 100 vagas para 2025; veja como se inscrever

O Colégio Militar Estadual Tiradentes (CMET) abriu edital para ingresso de novos alunos no 6º ano do Ensino Fundamental II, para o ano letivo de 2025. A divulgação foi feita a partir do Diário Oficial do Estado desta terça-feira (19).

As vagas são destinadas para dependentes de policiais militares da Polícia Militar do Acre e depois para a comunidade em geral, contando com 60 vagas para cada uma das modalidades.

O período de inscrição se inicia no próximo dia 25 de novembro e se estende até o dia 29 do mesmo mês, das 07h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, no CMET, localizado na Estrada do Calafate, nº 4.235, Bairro Calafate.

O sorteio das vagas será realizado no dia 10 de dezembro, às 8h para dependentes de militares e às 10h para a população geral. A divulgação dos resultados será feita no dia 13 de dezembro, com a aplicação do exame intelectual sendo realizada no dia 22 de dezembro.

A publicação do resultado final aconteceu no dia 14 de janeiro através de publicação no Diário Oficial do Estado. Para conferir mais detalhes do processo seletivo confira o documento abaixo: