Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas feridas em avenida de Rio Branco

Os motociclistas Jarderson dos Santos Lopes, 36 anos, e Enoque Antônio Fernandes, 50, ficaram feridos após uma colisão entre duas motocicletas no final da tarde desta quinta-feira (21), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Jarderson trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Titan, de cor azul, quando foi surpreendido por Enoque Antônio, que trafegava supostamente no mesmo sentido bairro-centro em uma motocicleta modelo Factor, de cor vinho, quando ocorreu a colisão entre os dois veículos.

Com o impacto, os motociclistas foram arremessados violentamente contra o asfalto. Jarderson apresentou dores intensas nas costas e dormência na perna esquerda. Já Enoque sofreu redução no nível de consciência e relatou fortes dores no tórax.

Populares que passavam pelo local prestaram auxílio às vítimas e acionaram a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, uma de suporte básico e outra de suporte avançado, para realizar os primeiros atendimentos. Após os procedimentos iniciais, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Rio Branco e permanecem em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também esteve no local, isolando a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram removidas da avenida.