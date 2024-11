Grave acidente em rotatória próxima ao centro de Rio branco deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos na manhã desta segunda-feira (4), na rotatória da ASSEMURB, na Avenida Ceará, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, um carro modelo Honda HRV, de cor prata e placa QLZ-5969, trafegava no sentido bairro/centro pela faixa da esquerda, enquanto o veículo modelo QQ Chery, de cor amarela e placa NXR-7658, seguia ao lado, na faixa da direita. De forma inesperada, o carro QQ Chery cruzou para a faixa da esquerda com a intenção de fazer a rotatória de última hora, supostamente causando o acidente.

Com o impacto, os três passageiros do carro QQ ficaram feridos, sem gravidade. Foi necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, auxiliou as vítimas e, em seguida, as encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos foram removidos por um guincho.