“Colocar o Acre como referência”, diz CEO de estúdio de jogos em Manaus durante a Gamecon 2024

A Gamecon Acre 2024 trouxe diversas atrações, como apresentadores e narradores, mas também trouxe profissionais que trabalham com desenvolvimento de jogos. O CEO da Petit Fabrik, estúdio de games em Manaus, Olímpio Neto, esteve no Acre.

Ao ContilNet, Olímpio afirmou que ver a Mostra Competitiva de Games foi muito bom. “Desenvolvedores de vários estados vindo aqui para o Acre e acho que faz parte desse movimento de colocar o Acre como um ponto de referência disso, despertar as autoridades também do poder público para a importância de conscientizar as pessoas que indústria de games é importante, relevante, que precisa de investimento”, disse.

Olímpio disse ainda que há pessoas com talento e condições de crescer nessa área na Amazônia. “O evento foi realmente incrível, eu vi muitas visitas aqui felizes, pessoas animadas com o evento, foi muito legal”, ressaltou.

Na Mostra Competitiva de Games há um representante do Acre, o Guardião Soturno. Para Olímpio, é muito importante que tenha um representante do estado. “É muito importante que ele represente o Acre nessa mostra porque nós estamos no Acre”, explicou.