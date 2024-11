Com casos de Covid em queda, Acre tem ‘respiro’ na taxa de ocupação de UTI

O último boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta semana, revelou que o Acre apresentou uma queda nos casos de Covid-19 e conseguiu reverter a tendência de alta registrada desde a Semana Epidemiológica (SE) 32.

Essa redução dos casos é reflexo também na taxa de ocupação dos leitos de UTI Adulto em várias unidades do estado. Nos últimos meses, a ocupação dos leitos no Acre chegou a quase 100% nas principais unidades de Saúde.

Na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), por exemplo, na tarde deste sábado (2), dos 18 leitos de UTI da unidade, todos estavam desocupados. Os dados estão no painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

No Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, dos 10 leitos instalados na unidade, 8 estão ocupados. O cenário é parecido no Hospital Santa Juliana, na capital. Dos 20 leitos, 17 estão ocupados.

No Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, o pronto-socorro, por outro lado, dos 10 leitos, há apenas 1 disponível.

Leitos pediátricos

O boletim da Fiocruz apontou ainda que a Covid-19 permanece como a principal causa de internações entre idosos, enquanto o rinovírus afeta mais crianças e adolescentes até 14 anos.

Em relação aos leitos de UTI pediátrica no Acre, o cenário não é tão grave.

Dos 20 instalados no Hospital da Criança, apenas 13 estão ocupados. A situação é considerada ‘esperada’ pela Secretaria de Saúde.