Com escoriações, Raimundo Neném afirma que está bem e que perdas foram apenas materiais; VÍDEO

Raimundo Neném falou sobre o acidente ocorrido pela primeira vez, afirmando que está bem e que não passa por maiores problemas de saúde e que as perdas foram apenas materiais.

Nas imagens é possível observar Neném sem camisa e com algumas marcas no corpo mas sem machucados graves. “Tá tudo bem, graças a Deus, foi uma batida frontal com outro carro, só algumas escoriações aqui no braço e na clavícula”, tranquiliza o público.

Ele ainda diz que vai passar por bateria de exames quando chegar à capital acreana.

Veja o vídeo: