Vídeo mostra momento do acidente grave envolvendo o presidente da Câmara; ASSISTA

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Raimundo Neném – que também está como prefeito em exercício -, capotou o carro na tarde desta quarta-feira (6), no ramal da Luzia, na Zona Rural de Plácido de Castro, no KM 58 da AC-40.

Um vídeo enviado ao ContilNet com exclusividade mostra o momento logo após a colisão da caminhonete do presidente contra um carro modelo gol.

O ContilNet checou que Neném ficou no local e não precisou ser encaminhado ao Hospital Marinho Monte, em Plácido de Castro, como as outras duas vítimas do outro carro que colidiu com a caminhonete dele.

VEJA: