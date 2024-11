Com estoque crítico, Hemoacre inicia campanha de doação de sangue em Rio Branco

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) iniciou nesta semana a campanha para a conquista de doares de sangue do tipo AB-. Com estoque crítico, a equipe busca sensibilizar a população sobre a importância de participar da iniciativa, que deve ajudar várias pessoas.

Para a coordenadora da captação de doadores, Ana Carolina Ramos, a iniciativa deseja que os já doadores e novos possam ajudar a reestabelecer o estoque, para que o fluido não falte na cidade.

“Contamos com a participação e o apoio da população com esse gesto tão importante, onde são alguns minutos para quem doa, mas que salva a vida de quem está necessitando”, comentou.

Onde doar?

O Hemoacre está localizado na Av. Getúlio Vargas,2787, Bosque, ao lado do teatrão, e o atendimento ocorre de segunda-feira a sábado, das 07h às 18h. Além desta campanha, o centro também realiza a coleta hoje em um ônibus no Instituto Federal do Acre (IFAC), do Xavier Maia, das 17h30 às 21h30.