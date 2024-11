Com mais de 250 atendimentos, grupo faz ação e caminhada em conscientização a diabetes

Em alusão ao Novembro Azul, mês marcado pela conscientização a diabetes, o grupo Juntos pelo Diabetes e Unidos pela conscientização, idealizado e coordenado por Débora Motta, realizou a 1ª ação e caminhada pela conscientização da diabetes em Rio Branco, no último sábado (16).

“Me sinto profundamente realizada e emocionada com o sucesso do evento realizado no último sábado. Após um trabalho árduo que venho realizando há quase dois meses, olhar para tudo o que aconteceu e ver que valeu a pena é gratificante. Deus não coloca sonhos nos nossos corações, sem preparar todos os detalhes, e primeiro é a ele que preciso agradecer”, disse Débora.

A ação contou com mais de 250 atendimentos e a tarde foi marcada por aprendizado e trocas. Débora agradeceu ainda a Polícia Militar do Acre e o Ciftran, que realizaram a segurança do local e da caminhada.

“Agradeço aos coroinhas da Paróquia Santa Inês que cuidaram da recreação, a Especialista em saúde Luziane que fez alongamentos com as crianças, a turma de Kung-Fu que fez uma super apresentação, ao Corpo de Bombeiros trouxe ainda mais diversão com o banho de mangueira que encantou as crianças. O Centro de Diabetes e Endocrinologia do Acre, representado pela dra. Catarina, foi um pilar de apoio essencial, presente em todos os momentos”, disse.

A idealizadora do projeto também agradeceu a equipe de alunos de Medicina da Uninorte, com orientação médica, os nutricionistas Pablo e Valéria, junto com os alunos e professores de Nutrição da Universidade Federal do Acre (Ufac). “Quero agradecer também a equipe do Melhor em Casa com os testes de glicemia e a Ótica Moderna com os testes de visão, desempenharam um papel fundamental, oferecendo atendimento e esclarecendo dúvidas, proporcionando cuidado e suporte indispensáveis”, disse.

Débora disse ainda que o apoio da Prefeitura de Rio Branco e Governo do Acre foi crucial para que o evento acontecesse.

“Agradeço de coração a todos os patrocinadores e apoiadores que contribuíram de forma significativa, seja com patrocínios, serviços, brindes ou presença, demonstrando dedicação e fazendo dessa tarde uma experiência acolhedora e marcante”, ressaltou.

Além disso, a idealizadora também confirmou o evento no próximo ano, com expectativa para que a segunda edição seja ainda maior.

