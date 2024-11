Com ventos de até 100 km/h, SC e 10 estados entram em alerta de perigo; veja regiões em risco

Santa Catarina segue sofrendo com as fortes chuvas nesta semana. Nesta quinta-feira (7), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou o estado em alerta laranja, de “perigo”, o que significa que chuvas com volume até 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h podem atingir a região entre hoje e sexta-feira (8).

Ventos de até 100 km/h e chuvas intensas

Na escala do Inmet, alerta laranja significa “chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h”.

Além de Santa Catarina, os estados do Paraná, São Paulo, Tocantins, Rondônia e a região Centro-Oeste também estão em alerta para os ventos de até 100 km/h, bem como parte de Minas Gerais, sul do Amazonas, do Pará porção do leste da Bahia.

As regiões que estão na divisa com o Rio Grande do Sul e na fronteira com a Argentina estão fora do alerta laranja. No entanto, seguem no alerta amarelo, que significa “perigo potencial” e podem registrar eventuais transtornos.

Inmet alerta para riscos

Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Por isso, o órgão recomenda que a população:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

O alerta é válido, a princípio, até as 10h de sexta, mas pode ser atualizado a qualquer momento, conforme acompanhamento climatológico.