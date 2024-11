Comandado por empresário famoso, conheça o time acreano que vai enfrentar o Flamengo

A reinauguração do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco, acontece no próximo domingo, 24 de novembro, às 17h. O evento será marcado por um amistoso entre o time sub-20 do Flamengo e o Santa Cruz do Acre, fundado em 2022 com o objetivo de formar grandes atletas.

VEJA MAIS: Flamengo x Santa Cruz: Prefeitura disponibiliza linha especial de ônibus para jogo no domingo

O time tem como presidente o empresário Adem Araújo, administrador da rede de supermercados Arasuper. À Agência de Notícias do Acre, Adem afirma que enfrentar o Flamengo sub-20 será um desafio.

“Enfrentar o Flamengo Sub-20 é um grande desafio e uma honra, mas também uma demonstração do que o Santa Cruz representa: a capacidade de sonhar e superar obstáculos. Este jogo é mais do que uma partida de futebol, é uma celebração do que o esporte pode fazer por uma comunidade e por seus jovens”, disse.

Segundo o coordenador da base, Leo Raches, o Santa Cruz é um time 100% regional.

“O nome Santa Cruz dá alusão a localidade onde o CEO, investidor maior, Adem Araújo, nasceu, entre Sena Madureira e Santa Rosa. Desde o mascote, que é a capivara, o CT cupuaçu e os nossos campos também tem nomes específicos de frutas. Hoje a gente tem uma base de 125 atletas das seis categorias, cinco categorias que nós trabalhamos, sub-11, 13, 15, 17 e 20. Ano que vem nós entramos no profissional também porque nossa missão é revelar talentos para o futuro”, disse.

CONFIRA TAMBÉM: Governo já vendeu 10 mil ingressos para jogo do Flamengo, na reabertura do Arena da Floresta

Além do nome ser homônimo do seringal onde Adem nasceu, o brasão do clube carrega a bandeira do Acre, de Rio Branco e o símbolo da seringueira, árvore emblemática da região, consolidando a identidade cultural do clube.

Em 2023 o clube conquistou títulos nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15 no Campeonato Acreano, e em 2024, foi campeão com os times sub-15 e sub-20.

O treinador, Pedro Bilu, afirma que o time ficou feliz e honrado pela oportunidade.

“Ficamos muito felizes e honrados pela oportunidade de estar representando o Acre nesse jogo festivo, de reinauguração da Arena da Floresta. A gente já vinha treinando focado, com muito trabalho físico, técnico, tático, para a competição que a gente vai estar disputando já em janeiro, que é a competição da Copa Paulista de juniores, em São Paulo, uma das melhores competições do país, de base. E aí fomos convidados pela Secretaria do Esporte, através do Ney Amorim, e do nosso governador Gladson para estar representando o Acre nesse evento. Será um jogo muito importante para a história do Clube do Santa Cruz”, disse.

O centro de treinamento do clube, conhecido como CT do Cupuaçu, oferece uma estrutura com três campos de dimensões oficiais e obras em andamento para construir alojamentos, refeitórios, academias e salas para atendimentos psicológicos, de assistência social e dentistas.