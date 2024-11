Comunicador indígena do Acre participa de painel sobre sistemas alimentares na COP 29, no Azerbaijão

A Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 29 se iniciou na última segunda-feira (11) e dentre vários painéis e mesas de discussão, um deles terá a presença do ativista acreano indígena, ambientalista e comunicador, Samuel Arara.

O jovem de 23 anos é originário da terra indígena Arara, do igarapé Humaitá, localizado em Porto Walter. No Azerbaijão ele participará do diálogo interativo: “Soluções para restauração, recuperação e resiliência no Nexus de biodiversidade, clima e sistemas alimentares: um diálogo de soluções interativo”.

O evento se estende até o dia 22 de novembro, mas a participação de Arara acontecerá no dia 20 de novembro. O moderador da discussão será Steve Chiu, budista Tzu Chi.

Os participantes serão representantes dos seguintes projetos: Missão Permanente da Colômbia; Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente; Iniciativa Inter-religiosa para as Florestas Tropicais; Soka Gakkai International; Guardiões da Sabedoria Indígena e Associação de Jovens Engajamundo (Samuel Arara).

O intuito é discutir o cenário global e a necessidade de fortalecer e ampliar possíveis soluções acerca da perda de biodiversidade, mudanças climáticas e sistemas alimentares.