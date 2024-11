Concurso CAU oferta vagas com iniciais de até R$8,4 mil; veja detalhes

O concurso CAU AC está com edital publicado e inscrições encerradas. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre está ofertando 3 vagas imediatas e oportunidades para formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior. As remunerações variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

As provas do concurso CAU AC foram realizadas no dia 20 de outubro deste ano (2024).

Concurso CAU AC: Situação atual

Linha do tempo do concurso:

Provas aplicadas

Edital publicado: 22/07/2024

Concurso CAU AC: Remuneração e benefícios

Para os cargos de nível médio: Assistente Administrativo e Auxiliar de Fiscalização, as remunerações ofertadas são de R$ 2.032,94.

Já para o cargo de nível superior: Agente de Fiscalização, a remuneração é de R$ 8.472,00.

Concurso CAU AC: Inscrições encerradas

As inscrições no certame ocorreram até o dia 9 de setembro e foram feitas no site do Instituto Quadrix.

A taxa de inscrição para os cargos de nível médio foi fixada em R$ 59,00; já para o cargo de nível superior a taxa é de R$ 68,00.

O último dia para pagamento da taxa foi dia 10 de setembro.

Concurso CAU AC: Cargos e vagas

Confiara abaixo os cargos ofertados e o quantitativo de vagas para cada um:

Assistente Administrativo

Vagas: 1 + 34 CR

Jornada de trabalho: 30 horas semanais

Atribuições: Atuar no âmbito administrativo do conselho, realizando licitações, participando da parte operacional das atividades do conselho, referente questões administrativas, atuando no planejamento de gestão.

Auxiliar de Fiscalização

Vagas: 1 + 34 CR

Jornada de trabalho: 30 horas semanais

Atribuições: Instruir e efetuar registros profissionais de arquitetos e urbanistas, bem como de empresas do ramo de arquitetura e urbanismo, fazendo lançamento de dados no sistema de profissionais da Arquitetura e Urbanismo; Organizar, verificar e analisar documentações; Realizar buscas em sites oficiais.

Agente de Fiscalização

Vagas: 1 + 24 CR

Jornada de trabalho: 30 horas semanais

Atribuições: Atender conselheiros, profissionais, empresas, leigos e empregados em geral em assuntos técnico operacionais ligados a sua área de atuação; Executar atividades de nível superior, onde são exigidas análises, pesquisas, consultas, pareceres, estudos e encaminhamentos de atividades inerentes aos processos de caráter técnico especializado, bem como os de ordem administrativa do Conselho, demandadores de sua formação profissional específica.

Concurso CAU AC: Carreira

Requisitos

Veja abaixo os requisitos exigidos para cada cargo ofertado no concurso CAU AC:

Assistente Administrativo

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Auxiliar de Fiscalização

Requisitos: Diploma ou certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir.

Agente de Fiscalização

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no mínimo categoria “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir.

Concurso CAU AC: Etapas

O presente concurso público é composto por prova objetiva para todos os cargos e prova discursiva para o cargo de nível superior.

Prova objetiva do Concurso CAU AC

A prova objetiva foi composta de 120 itens, valeu 120,00 pontos e avaliou as habilidades e os conhecimentos do candidato.

A prova ocorreu no dia 20 de outubro.

A prova objetiva foi do tipo CERTO e ERRADO. Houve, na folha de respostas da prova objetiva, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com a letra C, que deveria ser preenchido pelo candidato caso julgasse o item CERTO, e o campo designado com a letra E, que deveria ser preenchido pelo candidato caso julgasse o item ERRADO.

Disciplinas

Conhecimentos Básicos: 40 questões

Conhecimentos Complementares: 30 questões

Conhecimentos Específicos: 50 questões

Prova discursiva

A prova discursiva foi aplicada somente para o cargo de Agente de Fiscalização (nível superior) e valeu 10,00 pontos.

A prova consistiu na elaboração de texto dissertativo, com extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30 linhas, a respeito de tema relacionado aos conhecimentos específicos para o cargo.

Último Concurso CAU AC

O último concurso foi realizado em 2018 e ofertou vagas para os cargos de Auxiliar Administrativo e Analista de Fiscalização (Arquiteto e Urbanista).

