Concurso Correios: certame registra quase 1,7 milhão de inscritos

O concurso Correios está em andamento e a empresa divulgou informações a respeito do número de inscritos do certame.

De acordo com a assessoria dos Correios, o certame registrou quase 1,7 milhão de candidatos inscritos para concorrer às 3.511 vagas ofertadas.

Desse total, mais de 1,5 milhão de participantes se candidataram para o cargo de nível médio de Agente dos Correios – Carteiro. Já para os cargos de Analista dos Correios, de nível superior, foram registradas 111 mil candidaturas.

Ainda segundo a empresa, o número de inscritos supera o último certame, realizado em 2011, cujo número de inscrições ficou em 1,1 milhão de participantes concorrendo a 9.190 vagas oferecidas. Além disso, mais de 160 mil candidatos tiveram a taxa de inscrição isenta, após a comprovação dos requisitos sociais exigidos.

“Tantas pessoas com interesse em trabalhar nos Correios comprova que estamos no caminho certo para o fortalecimento da empresa. Os Correios estão se preparando para um salto de qualidade, com modernização e inovação em várias frentes. Até o fim do ano, projetos importantes serão anunciados e o investimento em força de trabalho é fundamental para essa nova fase da empresa”, destacou o presidente da empresa, Fabiano Silva dos Santos.

As provas serão aplicadas no dia 15 de dezembro de 2024 em todos os estados do país e no Distrito Federal, abrangendo cerca de 306 municípios.

Panorama do concurso Correios

Conforme mencionado, o concurso Correios oferta 3.099 vagas de nível médio para o cargo de Agente dos Correios – Carteiro e outras 412 vagas de nível superior para Analista em diversas áreas.

Além de diversos benefícios, os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Agente dos Correios (Carteiro): R$ 2.429,26;

Analista dos Correios: R$ 6.872,48.

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas – para todos os cargos;

Provas discursivas – apenas para cargos de nível superior

Confira a estrutura das avaliações:

Nível médio

Nível superior

Resumo do concurso Correios