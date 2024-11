Concurso Correios: edital conta com mais de 2 milhões de inscrições

As inscrições do concurso Correios encerraram na última segunda-feira (28) e o jornal interno da estatal, Primeira Hora, revelou o número de candidatos que realizaram a inscrição no certame!

De acordo com a publicação desta quinta-feira (31), mais dois milhões de pessoas realizaram a inscrição no certame que oferta 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios, que exigem níveis médio e superior de formação, respectivamente.

O prazo para o pagamento da taxa de inscrição encerrou na última terça-feira (29). Vale destacar que, em resposta à equipe de jornalismo do Direção Concursos, a empresa pública informou que ainda está aguardando a comprovação de pagamento dos bancos e que o quantitativo oficial de inscritos deve ser publicado apenas na próxima semana.

Além disso, foi revelado que no dia 4 de novembro, a empresa terá o número de inscrições consolidado. O concurso Correios terá suas provas realizadas no dia 15 de dezembro de 2024.

Os aprovados irão receber o salário inicial de R$ 2.429,26 a R$ 6.872,48, além de diversos benefícios.

Panorama do concurso Correios

Organizado pelo IBFC, o concurso Correios é destinado à oferta de 3.511 vagas imediatas, para os cargos de Agente e Analista dos Correios, a serem distribuídas da seguinte forma:

Agente dos Correios – Carteiro (nível médio): 3.099 vagas

Analista dos Correios (nível superior): 412 vagas

As oportunidades para o cargo de Analista dos Correios são distribuídas entre as especialidades a seguir:

Advogado;

Analista de Sistemas – Desenho de Sistemas;

Analista de Sistemas – Produção;

Analista de Sistemas – Redes;

Analista de Sistemas – Suporte de Banco de Dados;

Analista de Sistemas – Suporte de Sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente Social;

Engenheiro – Engenharia Civil;

Engenheiro – Engenharia de Produção;

Engenheiro – Engenharia de Redes e Comunicação;

Engenheiro – Engenharia de Telecomunicações;

Engenheiro – Engenharia Elétrica;

Engenheiro – Engenharia Eletrônica; e

Engenheiro – Engenharia Mecânica.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas seguintes:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para cargos de nível superior.

As provas objetivas serão compostas por 50 questões de múltipla escolha, enquanto a prova discursiva será composta de uma Redação.

Resumo do concurso Correios