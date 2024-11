Concurso da Educação: Governo oficializa mudanças no edital sobre o envio da videoaula

Nesta quarta-feira (13), o Governo do Estado oficializou as mudanças no edital do concurso da Secretaria de Educação do Acre, com 3 mil vagas. A banca responsável pelo certame é o Instituto Nosso Rumo.

As mudanças são para os itens do edital que tratam sobre o envio do material da prova prática – o plano de aula e a videoaula. A determinação já havia sido anunciada durante sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na última terça-feira (12).

Com as alterações no edital, o item 11.3.2 agora possibilita que os candidatos, após o envio inicial dos documentos, substituam a videoaula e o plano de aula. Para fins de avaliação, será considerado apenas o último link e o último plano enviados. A solicitação de substituição deve ser feita através do e-mail oficial do concurso: [email protected].

Além disso, foi incluído o novo item 11.5.3, que abrange situações em que o candidato enfrente problemas técnicos, como bloqueio ou remoção da videoaula na plataforma. Nesse caso, o candidato deve comunicar o problema ao Instituto Nosso Rumo por meio do mesmo e-mail, para que a questão seja analisada pela organização do concurso.