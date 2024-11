Candidatos do concurso da Educação terão prazo maior para enviar videoaula exigida no edital; veja mais

O deputado estadual e presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Gilberto Lira (UB), anunciou durante sessão nesta terça-feira (12), que os candidatos do chamado ‘maior concurso da Educação’, terão um prazo maior para enviar a videoaula, exigida no edital.

A videoaula é uma das etapas classificatórias mais importantes do certame. Ela é considerada como prova prática para os candidatos que concorrem às vagas de professor.

A decisão foi tomada após a comissão apresentar as demandas ao secretário de Educação, Aberson Carvalho.

“Nós conseguimos um prazo maior para as pessoas que estão com dificuldade de gravar e postar o vídeo. As pessoas reclamavam muito que o tempo era pouco e que era complicado fazer essa gravação”, disse Lira.

O prazo de envio foi prorrogado até a apresentação da fase de titulação.

O deputado afirmou ainda que há a possibilidade de abrir uma exceção para aqueles candidatos que já enviaram os vídeos, mas que queiram enviar um segundo e melhorado, possam enviar mais uma vez. Essa medida será avaliada pelo secretário Aberson Carvalho.

No final deste mês, essa exigência virou alvo de críticas na Aleac. O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB) explicou que os vídeos feitos pelos candidatos – que precisam obrigatoriamente ser publicados em uma plataforma de streaming -, estão sendo excluídos do YouTube, por exposição de dados pessoais, o que poderá desclassificar os candidatos.

Ao todo, 3 mil vagas foram disponibilizadas. A banca responsável pelo certame é a Nosso Rumo.