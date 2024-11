Concurso ICMBio tem extrato de contrato publicado; 350 vagas

O edital do concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade) pode ser publicado a qualquer momento!

Isso porque foi publicado em Diário Oficial da União nesta quinta-feira (21/11), extrato de contrato que oficializa o Cebraspe como banca organizadora do certame. Vale lembrar que, como noticiado anteriormente pelo Direção, o contrato foi assinado na última sexta-feira (15/11), dessa forma, o edital se torna iminente.

O Cebraspe foi definido como banca organizadora do certame no dia 5 de novembro. O concurso ICMBio irá ofertar 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, com salários iniciais de R$ 8.817,70.

A previsão do órgão é que o edital seja publicado ainda em 2024 e, de acordo com documento acessado pelo Direção, a expectativa é que a nomeação dos novos servidores ocorra em julho de 2025.

Confira, abaixo, publicação em Diário Oficial:

Lotação do concurso ICMBio

De acordo com o projeto básico, o concurso ICMBio irá ofertar 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, a serem distribuídas entre as seguintes regiões:

Provas e etapas do concurso ICMBio

Ainda de acordo com o projeto básico, os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório; e

Prova Discursiva: de caráter eliminatório e classificatório.

As Provas Objetiva e Discursiva serão realizadas no mesmo dia e turno. Além disso, As avaliações serão aplicadas simultaneamente em todas as 26 capitais estaduais do país e no Distrito Federal.

A prova objetiva deverá conter 120 (cento e vinte) itens, sendo:

50 (cinquenta) itens de conhecimentos básicos; e

70 (setenta) itens de conhecimentos específicos;

Já a prova discursiva (redação), consistirá na produção de texto escrito a ser respondido em até 30 (trinta) linhas, acerca do objeto de avaliação de conhecimentos de cada área.

Serão corrigidas as provas discursivas do melhores classificados na prova objetiva em até 4 (quatro) vezes o número de vagas, distribuídos proporcionalmente à divisão de vagas oferecidas.

Resumo do concurso ICMBio