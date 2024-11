Concurso Nacional Unificado: veja o cronograma atualizado

Um novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi divulgado pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI) e os participantes do certame devem ficar atentos para não perderem os novos prazos.

Vale lembrar que as notas finais da prova objetiva foram republicadas no último 25 de novembro, após acordo com o Ministério Público Federal na esfera judicial para inclusão de candidatos anteriormente eliminados.

Dessa forma, os candidatos deverão consultar a “Área do Candidato”, no site da Fundação Cesgranrio, para verificar se foram convocados para a entrega de documentos referentes à avaliação de títulos.

É importante destacar que os candidatos que já tiveram a prova discursiva corrigida e já enviaram os títulos não precisarão fazer o procedimento novamente. As novas convocações contemplam somente os candidatos reintegrados após o acordo judicial.

Confira, a seguir, o cronograma atualizado com as novas datas e eventos do Concurso Nacional Unificado e fique atento para não perder os prazos.

Cronograma do Concurso Nacional Unificado

O resultado final do certame seria divulgado em 21 de novembro, quando foi adiado e deve ocorrer somente em fevereiro de 2025. Veja o cronograma completo divulgado pelo MGI, com as próximas etapas destinadas aos candidatos reintegrados:

Envio dos títulos : 4 e 5 de dezembro;

: 4 e 5 de dezembro; Análise de títulos: 6 de dezembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025;

Divulgação das notas preliminares das provas discursivas e redações : 09 de dezembro de 2024;

: 09 de dezembro de 2024; Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas das provas discursiva e redações: 9 e 10 de dezembro de 2024;

das notas das provas discursiva e redações: 9 e 10 de dezembro de 2024; Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas das provas discursivas e redações: 20 de dezembro de 2024;

Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros: 23 de dezembro de 2024;

Perícia médica (avaliação biopsicossocial ) dos candidatos que se declararem com deficiência: 6 a 10 de janeiro de 2024;

) dos candidatos que se declararem com deficiência: 6 a 10 de janeiro de 2024; Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e indígenas : 11 e 12 de janeiro;

: 11 e 12 de janeiro; Resultado preliminar da avaliação de títulos : 15 de janeiro de 2025;

da avaliação de : 15 de janeiro de 2025; Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 15 e 16 de janeiro de 2025;

quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos: 15 e 16 de janeiro de 2025; Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 de janeiro de 2025;

Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência: 17 e 18 de janeiro de 2025;

Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos: 11 de fevereiro de 2025; e

Previsão de divulgação dos resultados finais: 11 de fevereiro de 2025.