Concurso público: 80% apoia demissão de servidores por má performance

Pesquisa Datafolha mostrou que oito em cada dez brasileiros defendem que servidores aprovados por meio de concurso público possam ser demitidos em caso de má performance na função!

De acordo com a Folha de S. Paulo, com o intuito de aferir a visão da sociedade sobre o funcionalismo, a pesquisa mostra ainda que, em grande parte dos casos, é minoritária a visão positiva sobre a qualidade do serviço público prestado.

Além disso, 71% são favoráveis à aprovação de uma reforma administrativa que mude a forma de avaliar o trabalho dos servidores de acordo com seu desempenho.

Em relação aos salários e benefícios dos servidores, 47% avaliam que o Brasil deveria gastar menos, 33% que deveria manter o nível atual de gastos e 18% que deveria gastar mais.

Por outro lado, uma maioria de 56% concorda totalmente ou parcialmente que os servidores precisam da garantia de que não serão demitidos para realizar um bom trabalho. Mas 90% defendem que eles sejam avaliados constantemente.

Sobre as situações em que o funcionário público pode ser demitido, das três pesquisadas, 80% são favoráveis à demissão em caso de mau desempenho (18% são contra); 55% são favoráveis ao desligamento por causa de excesso de funcionários (41% são contrários); e 46% são favoráveis para diminuir gastos da máquina pública (51% são contra).

Vale lembrar que no início de outubro, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, garantiu que a reforma administrativa do governo federal já está em andamento.

“A reforma em andamento está modernizando o serviço público, com foco na eficiência, equidade e sustentabilidade fiscal, garantindo que o Estado esteja capacitado a entregar serviços de qualidade à população”, afirmou a ministra por meio de suas redes sociais.

A pesquisa Datafolha foi realizada nos dias 7 e 8 de outubro e ouviu 2.029 pessoas com 16 anos ou mais distribuídas em 113 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Concurso público: próximos editais

Confira, a seguir, novos editais de concurso público previstos:

MPU

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi definida como banca organizadora do novo concurso MPU (Ministério Público da União). De acordo com o órgão, a previsão é que o edital seja publicado até, no máximo, no início de dezembro.

O Direção obteve acesso EXCLUSIVO a um documento que traz todos os cargos que serão contemplados no certame, confira, abaixo, quais são:

Analista do MPU

Analista do MPU/Arquivologia

Analista do MPU/Biblioteconomia

Analista do MPU/Clínica Médica

Analista do MPU/Comunicação Social

Analista do MPU/Desenvolvimento de Sistemas

Analista do MPU/Direito

Analista do MPU/Enfermagem

Analista do MPU/Estatística

Analista do MPU/Gestão Pública

Analista do MPU/Ginecologia

Analista do MPU/Odontologia

Analista do MPU/Oftalmologia

Analista do MPU/Pediatria

Analista do MPU/Perito Em Antropologia

Analista do MPU/Perito Em Arquitetura e Urbanismo

Analista do MPU/Perito Em Biologia

Analista do MPU/Perito Em Contabilidade

Analista do MPU/Perito Em Economia

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Agronômica

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Civil

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Elétrica

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Florestal

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Em Segurança do Trabalho

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Mecânica

Analista do MPU/Perito Em Engenharia Sanitária

Analista do MPU/Perito Em Geografia

Analista do MPU/Perito Em Geologia

Analista do MPU/Perito Em Medicina

Analista do MPU/Perito Em Medicina do Trabalho

Analista do MPU/Perito Em Oceanografia

Analista do MPU/Perito Em Tecnologia da Informação e Comunicação

Analista do MPU/Psicologia

Analista do MPU/Psiquiatria

Analista do MPU/Serviço Social

Analista do MPU/Suporte e Infraestrutura

Técnico do MPU

Técnico do MPU/Administração

Técnico do MPU/Enfermagem

Técnico do MPU/Orçamento

Técnico do MPU/Segurança Institucional

Técnico do MPU/Tecnologia da Informação e Comunicação

Os aprovados receberão, a partir de fevereiro de 2025, os seguintes salários iniciais:

Técnico do MPU: R$ 10.445,64

Analista do MPU: R$ 16.245,76

ANM – concurso público

o extrato de contrato que oficializa o Cebraspe como banca organizadora do novo concurso ANM (Agência Nacional de Mineração) foi publicado em setembro. Dessa forma, o edital pode ser publicado em breve!

Serão ofertadas 220 vagas para Especialista em Recursos e Analista Administrativo, que exigem nível superior de formação, distribuídas da seguinte forma:

Especialista em Recursos Minerais: 180 vagas; e

Analista Administrativo: 40 vaga.

Aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Especialista em Recursos Minerais: R$ 13.949,06

Analista Administrativo: R$ 10.065,06

Ibama – concurso público

Um novo edital do concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) foi autorizado no início de julho, e em agosto, o número de vagas autorizadas aumentou!

Serão ofertadas, ao todo, 460 vagas de nível superior, distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 130 vagas; e

Analista Ambiental: 330 vagas.

Aprovados farão jus a um salário inicial de R$ 8.817,70.

Vale lembrar que a assessoria do Ibama havia informado que a banca responsável pelo certame seria definida em setembro, o que não ocorreu.

ICMBio

O Cebraspe foi definido como banca organizadora do concurso ICMBio no início de novembro!

O certame ofertará, ao todo, 350 vagas de nível superior para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, distribuidas da seguinte forma:

Analista Administrativo: 120 vagas; e

Analista Ambiental: 230 vagas.

Aprovados farão jus a um salário inicial de R$ 8.817,70. O valor é composto pelo vencimento básico equivalente a R$ 5.145,72 e gratificação de desempenho de R$ 3.672,00.

Vale destacar que a autarquia informou que o edital de abertura do certame está previsto para ser publicado ainda em 2024. Além disso, as provas objetivas e dissertativas serão aplicadas nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal.

CNU

No final de outubro o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) enviou convite para adesão ao novo CNU a diversos órgãos do Poder Executivo Federal. No ofício enviado aos órgãos é solicitado que a manifestação de interesse seja informada até o dia 8 de novembro de 2024.

Além disso, o MGI já solicitou apoio para o planejamento de uma nova edição do CNU. A primeira edição do certame ainda está em andamento e oferta 6.640 vagas imediatas. A previsão é que o resultado final seja divulgado em novembro de 2024 e os aprovados sejam convocados para o curso de formação em janeiro de 2025.