Concurso TJ RO tem retificação publicada; veja o que muda

Foi publicada em Diário Oficial do Tribunal de Justiça nesta segunda-feira (4/11), a primeira retificação do edital do concurso TJ RO (Tribunal de Justiça de Rondônia)!

O documento traz alterações referentes às vagas para o cargo de Técnico Judiciário, a pontuação das provas objetivas e discursiva e conteúdo programático referente aos cargos/especialidades de Analista Judiciário – Engenheiro Civil e Analista Judiciário – Contador.

O concurso TJ RO oferta 25 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva para os cargos de Técnico e Analista Judiciário. O salário inicial é de até R$ 17.132,48.

Confira, a seguir, o que muda no edital do concurso TJ RO!

Alterações no edital do concurso TJ RO

Confira, abaixo, as principais alterações presentes na retificação do edital TJ RO:

Vagas

Em relação às vagas ofertadas, no quadro do item 2.1 do Edital n. 001/2024, especificamente com relação ao total de vagas para o cargo de Técnico Judiciário, onde se lê: “10”, leia-se: “10+CR”.

Ou seja, além de vagas imediatas, também serão ofertadas oportunidades em cadastro reserva.

Prova objetiva do concurso TJ RO

O máximo de pontos da prova objetiva passa de 100 para 150, dessa forma, os itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.5 e 13.1.5.1 do Edital n. 001/2024 passam a vigorar com a seguinte redação:

“13.1.1 Cada questão de múltipla escolha valerá a pontuação especificada no item 13.1.2, sendo 150 (cento e cinquenta) pontos a pontuação máxima possível nas provas objetivas.

13.1.2 O quadro a seguir apresenta as disciplinas, número de questões em cada uma delas, bem como o número de pontos por questão e o máximo de pontos da prova:

13.1.5 Será aprovado nas provas objetivas o candidato da ampla concorrência que alcançar no mínimo 60% (sessenta por cento) do total de pontos para a etapa, ou seja:

13.1.5.1 De acordo com as Resoluções n. 401/2021, n. 512/2023 e n. 516/2023 do CNJ, em relação aos candidatos enquadrados como pessoa com deficiência, pessoa negra e indígenas, serão considerados aprovados nas provas objetivas os candidatos que alcançarem pontuação 20% (vinte por cento) inferior à nota mínima estabelecida para aprovação daqueles da ampla concorrência, ou seja:

Prova discursiva do concurso TJ RO

De acordo com a retificação, a prova discursiva, que seria avaliada na escala de 0 (zero) a 30 (trinta) pontos, passará a ser avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.

Dessa forma, os itens 13.2.2, 13.2.3, 13.2.3.1, 13.2.4.1 e 13.2.5 do Edital n. 001/2024 passam a vigorar com a seguinte redação:

“13.2.2 A prova discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.

13.2.3 Será aprovado na prova discursiva o candidato da ampla concorrência que alcançar no mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos para a etapa, ou seja:

13.2.3.1 De acordo com as Resoluções n. 401/2021, n. 512/2023 e n. 516/2023 do CNJ, em relação aos candidatos enquadrados como pessoa com deficiência, pessoa negra e indígenas, serão considerados aprovados nas provas discursivas os candidatos que alcançarem pontuação 20% (vinte por cento) inferior à nota mínima estabelecida para aprovação daqueles da ampla concorrência, ou seja:

13.2.4.1 Haverá desconto de 2,0 (dois) pontos por linha aquém do mínimo estipulado.

13.2.5 A prova discursiva abrangerá os seguintes itens de avaliação:

a) Para questão discursiva para o cargo de Analista Judiciário:

b) Para dissertação para o cargo de Técnico Judiciário:



Conteúdo programático do concurso TJ RO



Em relação ao conteúdo programático, a retificação traz as seguintes alterações:

4) No Anexo I do Edital n. 001/2024:

4.1) Fica suprimido o tópico “Lei Federal n. 12.462/2011 – Regime Diferenciado de Contratações Públicas.” do conteúdo programático referente ao cargo/especialidade de Analista Judiciário – Engenheiro Civil.

4.2) No conteúdo programático referente ao cargo/especialidade de Analista Judiciário – Contador, onde se lê “Noções de Informações de Custos no Setor Público: NBC T 16.11 – Sistema de Informação de Custos do Setor Público.”, leia-se: “Noções de Informações de Custos no Setor Público: NBC TSP 34 – Custos no Setor Público.”

Resumo do concurso TJ RO