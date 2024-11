Conheça o livro Verity, que vai virar filme com Anne Hathaway

Notícia boa para os fãs de Colleen Hoover: após o sucesso da adaptação de É Assim que Acaba, Verity, outro livro da autora, vai virar produção audiovisual protagonizada por ninguém menos que Anne Hathaway. Ainda não há previsão de estreia para o lançamento da adaptação.

Verity foi lançado em março de 2020 no Brasil pela editora Galera Record. A obra de 320 páginas acompanha Verity Crawford, uma autora best-seller por trás de uma série de sucesso. Ela está no auge de sua carreira, aclamada pela crítica e pelo público, no entanto, um súbito e terrível acidente acaba interrompendo suas atividades, deixando-a sem condições de concluir a história… E é nessa complexa circunstância que surge Lowen Ashleigh, uma escritora à beira da falência convidada a escrever, sob um pseudônimo, os três livros restantes da já consolidada série.

Para que consiga entender melhor o processo criativo de Verity com relação aos livros publicados e, ainda, tentar descobrir seus possíveis planos para os próximos, Lowen decide passar alguns dias na casa dos Crawford, imersa no caótico escritório de Verity – e, lá, encontra uma espécie de autobiografia onde a escritora narra os fatos acontecidos desde o dia em que conhece Jeremy, seu marido, até os instantes imediatamente anteriores a seu acidente – incluindo sua perspectiva sobre as tragédias ocorridas às filhas do casal.

Quanto mais o tempo passa, mais Lowen se percebe envolvida em uma confusa rede de mentiras e segredos, e, lentamente, adquire sua própria posição no jogo psicológico que rodeia aquela casa. Emocional e fisicamente atraída por Jeremy, ela precisa decidir: expor uma versão que nem ele conhece sobre a própria esposa ou manter o sigilo dos escritos de Verity?

Produção com Anne Hathaway

A atriz americana Anne Hathaway será a próxima protagonista das adaptações de livros da autora Colleen Hoover. A artista participará de Verity e vai interpretar a personagem que dá nome à obra.

De acordo com o Deadline, Anne Hathaway encabeça o projeto ao lado do diretor Michael Showalter, com quem trabalhou em outra adaptação, A Ideia de Você, que estreou no começo do ano.

Ainda não há previsão de estreia para o lançamento da adaptação e nem detalhes de quais atores foram escalados para os papéis de Lowen e de Jeremy.

O filme de É Assim que Acaba superou 2,5 milhões de espectadores no Brasil e liderou bilheterias por todo o mundo.