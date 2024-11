Conversas em Brasília podem trazer PSB de Jenilson para perto da esquerda

As tratativas de continuidade de federações entre partidos de esquerda podem culminar numa aproximação com o PSB. Fontes desta santa coluna afirmam que, em Brasília, existem conversas entre alguns partidos. Entre agremiações como a Rede Sustentabilidade, hoje unida com o PSOL, as conversas têm status de ‘avançada’, como entrega o professor Inácio Moreira, porta-voz da Rede Sustentabilidade. O partido estuda essa e outras possibilidades.

Em se tratando de Rio Branco, o PSB isolou-se do campo de centro-esquerda nas duas últimas eleições, ao lançar a candidatura solo de Jenilson Leite ao Senado e à prefeitura de Rio Branco, respectivamente. “As conversas são avançadas [com o PSB], mas esse debate está reservado à executiva nacional. Até porque, somente no próximo ano, nós [da Rede] escolheremos nossas executivas estaduais e municipais. No campo nacional, o que existe hoje — com a presença de delegados de todas as regiões — são conversas de maturação dessa tratativa”, avalia o professor.

Sobre uma união com o PSB, apesar de ainda não existirem conversas no âmbito local, Inácio acredita que pode ser positiva: “Nós [todo o campo progressista] temos que, a partir dos erros cometidos nas últimas eleições, construir um novo caminho de diálogo com a população. Os erros ensinam mais do que os acertos”.

Moreira avalia que, como solução para o campo e para uma recuperação de performance, o ideal seria uma federação com todos os partidos de centro-esquerda unidos. “O que, no meu ponto de vista, resolveria [a situação no Acre] seria a união de todo o campo progressista”.

O QUE ACHA? — Candidato nas duas últimas eleições depois de conversas não tão bem sucedidas com os partidos de esquerda, o que será que pensa Jenilson Leite a respeito disso? Esta santa coluna perguntou ao médico, mas ainda aguarda resposta. O espaço está, como sempre, aberto.

LHE SOBRA TEMPO — Penso que quem mais faz nem sempre é o que mais alardeia, justamente por estar ocupado demais trabalhando. Então quando se vê um político, secretário, ou qualquer autoridade inventando moda, pode ter certeza: lhe sobra tempo.

PETECÃO — No governo, tem vários assim. Faria uma coluna inteira deles e me faltaria espaço. Mas o caso que mais chamou atenção nesse fim de semana foi o senador Sérgio Petecão. Ele foi à comemoração da abertura do Porto de Chancay — um novo momento para o Acre — e concentrou seus esforços numa… patética dancinha. Se foi uma tentativa de se inspirar no jeito Gladson de ser, o tiro saiu pela culatra.

INFELIZ — Tudo que o Brasil não precisa é de antipatia. Infeliz, pois, a fala de Janja direcionada a Elon Musk. Que pode ter todos os defeitos do mundo, mas não é político.

DIFERENTES — PDT e Republicanos podem chegar muito diferentes nas próximas eleições. O primeiro, por Tchê ter esquecido de fazer partido para ser secretário; e o segundo, pelas mancadas de Roberto Duarte.

AINDA MAIOR — Enquanto os cachorros latem, a banda passa. Sem alardear, o prefeito Tião Bocalom se coloca em discussões ultra importantes e pode chegar ainda maior em 2026.

BOM TRABALHO — Outro que não alardeia é o senador Márcio Bittar. É dos poucos políticos que sabe o que faz. Numa última discussão no Congresso sobre um tema importante, a CPI das ONGs onde foi relator, não hesitou em entregar a esta santa coluna: “Estou estudando sobre esse assunto para entregar um bom trabalho”.

CAOS NO MDB — É incrível como cada dono de capitania hereditária do MDB tem um plano diferente. Um pedaço do MDB quer Marcus candidato a governador; outro, a deputado. Um pedaço quer Jessica vice; outro, entregar o partido a Alan ou Duarte. Um pedaço quer se distanciar do governo; outro, quer se aproximar. Quem vai colocar ordem no glorioso?

BATE-REBATE

– Não é em qualquer cadeira que André Kamai vai sentar a partir do ano que vem (…)

– (…) Ele é um vereador da capital (…)

– (…) Tem importância, portanto, dentro do PT.

– No Quinari, clima tenso (…)

– (…) Será que o Friale prevê algum tipo de temporal vindo de lá?

– Apesar de não deixar de ser um processo de enxugar gelo, há de se destacar a rapidez das equipes do DNIT em recuperar os danos da erosão na BR-317 (…)

– (…) Tem muita tragédia anunciada sendo assistida de camarote Acre adentro.

– Nos bastidores, comenta-se que Jorge Viana quer mandar e desmandar no palanque de Lula em 2026 (…)

– (…) O Jorge está preocupado com o crescimento da esquerda ou com sua candidatura de senador? (…)

– (…) É sobre isso! Será que tá tudo bem?

Boa semana!

