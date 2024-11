Corinthians bate Palmeiras e impede rival de assumir a liderança

O Corinthians recebeu o Palmeiras pela 32ª rodada do Brasileirão na Neo Química Arena. Fazendo valer o fator casa, o Alvinegro venceu o dérbi por 2 x 0 e abriu quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento, além de impedir o Alviverde de assumir a ponta da tabela.

O Palmeiras demorou apenas 18 segundos para levar perigo ao gol defendido por Hugo. O atacante Flaco López, da entrada da área, bateu forte e parou em boa defesa do goleiro do Timão.

Com marcação adiantada, o Verdão conseguiu jogar nos erros de saída de bola do Corinthians e seguiu levando perigo. Aos 13 minutos, Felipe Anderson, livre na grande área, cabeceou em cima de Hugo Souza. Em seguida, Raphael Veiga recebeu de Estêvão e bateu de primeira, mas foi travado por André Ramalho.

No entanto, quem abriu o placar foi o Timão. Aos 40 minutos, Caio Paulista se atrapalhou sozinho depois de um cruzamento e entregou a bola para o lateral Matheuzinho, que rolou para Garro bater de fora da área e marcar um belo gol para o Corinthians.

Na segunda etapa, logo aos 10 minutos, o Corinthians ampliou com Yuri Alberto. Em contra-ataque rápido, Garro enfiou para o atacante do Alvinegro dentro da área que, aproveitando a falha de Weverton, empurrou para a rede sem goleiro.

Aos 26 minutos o Palmeiras passou perto de diminuir o placar. Em falta cobrada por Gabriel Menino, o jogador Alviverde carimbou o travessão do Timão.

Com o triunfo, o Corinthians pulou para a 13ª posição com 38 pontos conquistados, quatro a mais que o Athletico-PR, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Palmeiras seguiu na 2ª posição com 61 pontos, três atrás do Botafogo que enfrenta o Vasco nesta terça-feira (5/11).