Coronel Mário César, diretor-presidente do ISE, é o entrevistado do Fala Operacional; ASSISTA

Bem-vindos ao episódio 38 do Fala Operacional! Neste episódio, diretamente dos estúdios da Sans Filmes, o apresentador Kiuly Daniel conduz uma conversa inspiradora com o Coronel da Polícia Militar Mário César Souza de Freitas, atual Diretor-Presidente do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE).

Coronel Mário César compartilha conosco sua jornada marcante. Acreano de Rio Branco, com origens humildes, ele é filho de um pedreiro e uma professora e estudou em escolas públicas. Desde cedo, mostrou determinação: aos 17 anos, já era funcionário público, e em 1989, após intensa preparação, conquistou a terceira colocação no concurso para oficial da PM, de um total de cinco vagas.

Ao longo de sua carreira, Mário César acumulou formações de peso, incluindo bacharelado em Direito pela UFAC e especializações em Gestão Estratégica em Segurança Pública e Direitos Humanos. Sua formação reflete o compromisso com a ética e os princípios de polícia militar, áreas em que também buscou aperfeiçoamento por meio de cursos integrados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Ministério da Justiça.

Na trajetória prática, o Coronel Mário César desempenhou diversas funções estratégicas na PM: desde Comandante Geral da Polícia Militar e Comandante da Companhia de Operações Especiais (COE), passando pelo 3° Batalhão de Polícia Militar, pela Companhia de Guarda Penitenciária, Comando de Policiamento Metropolitano, Seção de Inteligência e Departamento Logístico. Ainda atuou como Subcomandante Geral da PM e foi Assessor Chefe Militar do Tribunal de Justiça.

Durante a entrevista, ele compartilha memórias de momentos decisivos na Polícia Militar do Acre. Destacou-se como um dos precursores da tradicional Operação Papai Noel em 1994, trazendo uma abordagem inovadora para segurança durante o período de festas natalinas. Mário César também reflete sobre o avanço significativo da PM nos últimos anos, especialmente sob o atual governo, que, segundo ele, vem promovendo investimentos expressivos em equipamentos e na estrutura da instituição, garantindo condições de trabalho muito melhores para os policiais.

Ele também ressalta os projetos desenvolvidos em sua gestão, como o Portas Abertas, que, em parceria com outras instituições, oferece cursos profissionalizantes para internos em áreas como barbearia.

Além da formação, cada jovem recebe um kit de ferramentas para iniciar sua carreira ao sair do ISE, facilitando sua reintegração social. Mário César aponta que o trabalho integrado e os programas de capacitação têm sido fundamentais para a redução de quase 80% nas internações de jovens, reforçando o impacto positivo das ações do ISE.

Prepare-se para uma conversa que revela não apenas a trajetória de um líder dedicado, mas também a transformação e o fortalecimento da segurança pública no Acre. O Fala Operacional traz novamente uma história de compromisso e superação no serviço ao nosso estado. Não perca este episódio!