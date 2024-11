Coronel Ulysses é citado em reportagem do jornal francês Le Monde

Um dos principais jornais da França, o Le Monde, em reportagem na edição deste sábado (9) sobre as repercussões da vitória de Donald Trump no Brasil destaca o posicionamento do deputado Coronel Ulysses (União-AC), vice-presidente da Comissão de Segurança Pública Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados.

Apoiador de primeira hora do ex-presidente Jaír Bolsonaro, Ulysses avalia que a eleição de Trump nos Estados Unidos poderá pavimentar o retorno dele ao poder nas eleições presidenciais de 2026.

“A direita está a avançar por todo o lado. Esta vitória coroa os ideais conservadores. Bolsonaro terá total apoio de Trump, que será seu grande aliado nas próximas eleições!”, acredita o coronel Ulysses Araujo, deputado bolsonarista pelo Estado do Acre (Amazônia).

A reportagem do Le Monde destaca que, no Brasil, apoiadores de Bolsonaro veem na vitória de Trump a possibilidade de o ex-presidente regressar ao poder nas próximas eleições presidenciais brasileiras. Bolsonaro foi declarado inelegível pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) até o ano de 2030.

Apesar desse fato, o Le Monde diz que, aliados de Bolsonaro, a exemplo de Ulysses, avaliam que com a chegada de Trump à presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente brasileiro poderá se tornar elegível e disputar as eleições daqui a dois anos, e ser eleito.

Ulysses concedeu a entrevista ao Le Monde a caminho de Baku, capital do Azerbaijão, onde participará da 29ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP29. Neste ano, o evento acontecerá entre os dias 11 e 22 de novembro e terá como sede um país onde a indústria petrolífera é relevante.

O deputado acreano foi um dos quatro deputados de seu partido, o União Brasil, designados para participar da conferência climática. Além de convidado, a viagem de Ulysses ao Azerbaijão é custeada pelo seu partido. Essa é mais uma viagem em missão oficial de Ulysses, representando o Parlamento brasileiro.