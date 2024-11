Corpo de Flaviano Melo chega a Rio Branco; velório acontece no Palácio Rio Branco

O corpo do ex-governador e ex-deputado federal Flaviano Melo chegou ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, por volta das 23h40 desta sexta-feira (22).

A chegada do corpo foi acompanhada por familiares, amigos e admiradores, além disso, correligionários do MDB, do qual Flaviano foi presidente estadual, também estiveram presentes no aeroporto.

Após o desembarque, o corpo seguirá até a funerária responsável pelos preparativos para o velório, que deve ter início por volta das 3h da madrugada de sábado (23), no Palácio Rio Branco.

O espaço foi preparado para receber aqueles que desejam prestar suas últimas homenagens a Flaviano, que deixa um legado de décadas dedicadas à política acreana e ao desenvolvimento do estado.

O enterro está marcado para as 16h40 deste sábado no Cemitério São João Batista, onde familiares, amigos e admiradores poderão se despedir do ex-governador. São esperadas no velório, autoridades políticas como o chefe do Executivo Estadual, Gladson Cameli, Jorge Viana, a deputada federal Socorro Neri, e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

