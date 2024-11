Corpo de Flaviano Melo é recebido com salva de tiros no Cemitério São João Batista

O corpo do ex-governador Flaviano Melo foi recebido com salva de tiros ao chegar ao Cemitério São João Batista, na tarde deste sábado (23). A cerimônia, organizada pelo Governo do Estado, marcou a despedida oficial do ex-deputado.

O ato solene foi acompanhado por familiares, amigos e admiradores. Após as homenagens, o corpo seguiu para o sepultamento no jazigo da família, ao lado de seu avô, Flaviano Flávio Baptista, fundador da OAB no Acre.

Centenas de pessoas acompanharam o cortejo até o cemitério. No local, as últimas homenagens foram prestadas a Flaviano.

VEJA VÍDEO: