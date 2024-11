Correios lança campanha de Cartinhas de Natal; saiba como participar e adotar uma

A campanha natalina Papai Noel dos Correios será lançada no estado do Acre na creche Bem Te Vi, nesta quarta-feira (6). A ação faz parte da campanha nacional, que foi iniciada na sexta-feira (1º), na capital do estado de São Paulo, em Paraisópolis, com 70 crianças presentes.

No evento de lançamento, mais de 280 crianças serão atendidas nas dependências da instituição. Até o momento, a campanha já conta com duas mil cartas cadastradas, vindas de dez instituições de ensino das redes estadual e municipal.

Em 2023, foram atendidas cerca de 270 mil cartinhas, com 210 mil adotadas por pessoas físicas e 60 mil por empresas e órgãos públicos, sendo a primeira vez na campanha em que todas as cartas enviadas tiveram seus pedidos atendidos.

Além das cartinhas de natal, este ano será promovida uma carreata de luz, que passará por todas as capitais do país, com ações especiais, em comemoração aos 35 anos da campanha.

O presidente dos correios, Fabiano Silva dos Santos marcou presença no lançamento da campanha, e enfatizou a importância do Papai Noel dos Correios. “Esta é a ação natalina que mais sensibiliza e une o país. Conseguimos levar para as crianças um pouco de alegria e, assim como no ano passado, não queremos deixar nenhuma delas sem presente”, disse ele.

Para aqueles que buscam adotar uma cartinha natalina, basta acessar o Blog da Campanha, através do link. Em Rio Branco também é possível resgatar as cartinhas físicas, na agência central dos correios, localizada nas proximidades do Mercado Velho, entre às 8h e 16h, de segunda à sexta. Dentro do site da campanha também é possível registrar novas cartas.

Os presentes devem ser entregues de maneira presencial no ponto de entrega informado no site da campanha. Para maiores informações, basta ligar nos telefones de contato 3003-0100 para capitais e regiões metropolitanas, 0800-725-7282 para demais localidades ou 0800-725-0100 em todo o Brasil.