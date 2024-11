Cuba registra terremoto de magnitude 6,8 neste domingo

Um terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter atingiu o leste de Cuba, próximo a província de Granma, neste domingo (10). O sismo provocou tremores em Santiago de Cuba, 2ª maior cidade da ilha, e em áreas rurais próximas.

De acordo o USGS (United States Geological Survey), o terremoto ocorreu em uma profundidade de 14 km. Até o momento, não houve registro de vítimas, feridos ou grandes danos.

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pediu para que os moradores de Santiago de Cuba e Granma evacuem as áreas. Disse que o governo já começou a avaliar os danos causados pelo terremoto. Apesar da intensidade do tremor, o U.S. National Tsunami Warning Center indicou que não há expectativa de ameaça de tsunami.

Cerca de uma hora antes, um terremoto de magnitude 5,9 foi registrado na mesma região. A região de Santiago de Cuba é conhecida por sua atividade sísmica, já que fica localizada próxima a uma falha geológica. A formação marca o limite entre as placas tectônicas norte-americana e do

Os terremotos ocorrem em um contexto delicado para Cuba, que ainda se recupera dos impactos do furacão Rafael, que atingiu a ilha na última quarta-feira (6).

O fenômeno afetou a praia Majana, na província de Artemisa. Passou por cerca de 2h e meia sobre o território cubano e causou cortes de luz generalizados e danos nas vilas. Dias após sua passagem, muitas áreas ainda enfrentam dificuldades sem energia elétrica.