Demétrio Magnoli é acusado de machismo por colega na GloboNews: “Mansplaining”

Um trecho do programa Em Pauta desta sexta-feira (1º) está repercutindo nas redes sociais. Isso porque internautas alegam que o comentarista Demétrio Magnoli teria sido grosseiro com a jornalista Sandra Coutinho enquanto ela dava seu ponto de vista sobre as dificuldades que as mulheres ainda encontram na sociedade.

A discussão entre eles começou quando a atração da GloboNews abordava o comportamento dos homens na eleição norte-americana, disputada por Kamala Harris e Donald Trump. “Eu tenho lugar de fala, o caminho para as mulheres é mais difícil”, opinou a colunista, sendo interrompida pelo colega de emissora.

“Não, não. Eu também tenho lugar de fala, porque eu sou um analista político. Analiso os votos de todos os setores do eleitorado, em qualquer país. Isso é uma questão profissional. Se você diz que eu não posso analisar o comportamento de parte do eleitorado, nesse ou naquele país, você está proibindo que eu exerça a minha profissão”, reclamou Demétrio.

Nesse momento, Sandra Coutinho tentou explicar que sua fala era referente à misoginia, mas o jornalista não deixou que ela concluísse sua declaração e seguiu falando que sua função é analisar as escolhas dos eleitores de qualquer lugar que seja.

A comentarista voltou a dizer que quis destacar o quão difícil é para as mulheres conseguirem alguma coisa e salientou que o que Demétrio Magnoli estava fazendo tem nome e se chama “mansplaining”, termo que significa “um homem comentar ou explicar algo a uma mulher de uma maneira condescendente, excessivamente confiante, e, muitas vezes, imprecisa ou de forma simplista”.

O veterano, então, riu e Coutinho não gostou: “Eu acho que é feio você rir debochadamente, eu não faço isso com você, eu tenho respeito pela sua opinião”.

No X/Twitter, internautas detonaram Demétrio e pediram um posicionamento da GloboNews. “Mais um dia, e mais uma vez o Demetrio sendo extremamente desnecessário, desrespeitoso, dessa vez com a @sandraacoutinho no #EmPauta. Até quando vai tolerar isso, @GloboNews?”, questionou Dann. Confira: