Deputado libera R$ 2 milhões para ampliação dos leitos de UTI em Vilhena

A saúde da população é uma prioridade, e o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem demonstrado seu compromisso com a melhoria do atendimento na região. O parlamentar anunciou a liberação de R$ 2 milhões para a ampliação de 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena.

Esse valor será utilizado para garantir um atendimento de qualidade aos pacientes. “A regularidade do repasse nos dá tranquilidade para reestruturar o setor e oferecer um serviço de qualidade a cada paciente”, afirmou o deputado.

O deputado estadual Ezequiel Neiva enfatizou a importância de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, além de atender adequadamente os cidadãos que dependem desses serviços.

“Estamos investindo no hospital para que todas as estruturas estejam prontas e em funcionamento o mais rápido possível. A ampliação de leitos é um passo importante nessa direção”, destacou o parlamentar.

Além desse investimento, o deputado também disponibilizou recentemente R$ 4 milhões para a realização de cirurgias oftalmológicas e ortopédicas de joelho. Embora o recurso seja destinado à Prefeitura de Vilhena, ele também atenderá pacientes de outros municípios, incluindo Colorado do Oeste, Cerejeiras, Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi e Chupinguaia.