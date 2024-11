Detentos que fugiram de presídio quebraram estrutura da parede, diz Iapen; veja nomes

O Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) divulgou uma nota confirmando a fuga de seis presos na madrugada desta segunda-feira (4).

De acordo com a nota, os fugitivos estavam no pavilhão B da Unidade de Regime Provisório do Complexo Penitenciário de Rio Branco e quebraram a estrutura da parede para empreender fuga.

Segundo o Iapen, os foragidos são Altevir de Araujo da Silva; Talisson de Souza Gama; Francisco Barbosa de Souza; Leandro Nunes de Moura; Ítalo de Andrade Lima e Ramisses da Silva Feitosa.

A Polícia Penal segue em busca dos fugitivos.

Veja nota na íntegra:

O governo do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa a fuga de seis presos na madrugada desta segunda-feira, 4.

Estão foragidos:

– Altevir de Araujo da Silva;

– Talisson de Souza Gama;

– Francisco Barbosa de Souza;

– Leandro Nunes de Moura;

– Ítalo de Andrade Lima e

– Ramisses da Silva Feitosa.

Marcos Frank Costa

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária