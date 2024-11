Dia do Cinema Nacional: conheça 10 filmes produzidos no Acre

O dia Nacional do Cinema Brasileiro é comemorado nesta terça-feira (5), data que marca a primeira exibição de um filme em território brasileiro, ainda em 1896, na cidade do Rio de Janeiro. Algumas outras fontes dizem ainda que a data faria alusão ao cineasta , nascido nesta data em 1933 e também a Humberto Mauro, que faleceu no mesmo dia, em 1983.

Ainda no mesmo dia é comemorado o dia da cultura, datas essas que se misturam devido a temática parecida. Em tom de comemoração e homenagens, o perfil da produtora Saci Filmes compilou dez filmes acreanos para recomendar ao público. Confira abaixo a lista de filmes:

Rosinha – A Rainha do Sertão

Eu Já Me Transformei em Imagem

Shomõtsi

A Trégua da Flauta

Yawa-História do Povo Yawanawá

Maués – A Garça

Cabeça de Vento

Noites Alienígenas

Bimi Shu Ykaya



Peregrina