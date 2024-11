Dois suspeitos de assassinar adolescente em cidade do interior do Acre são presos pela polícia

Em um curto espaço de tempo, as polícias Civil e Militar de Sena Madureira conseguiram localizar e prender dois suspeitos de um assassinato ocorrido no bairro Niterói (Segundo Distrito). Um deles já tem passagens pela polícia e estava, inclusive, utilizando a tornozeleira eletrônica.

O primeiro infrator foi capturado pela Polícia Militar na estrada Mário Lobão que dá acesso ao Segundo Distrito. Com ele, os militares apreenderam uma faca e duas cápsulas de munição calibre 38. O outro suspeito foi preso no mesmo dia por uma equipe da Polícia Civil. Ambos permanecem trancafiados aguardando decisão judicial.

Em entrevista franqueada à imprensa na tarde desta quarta-feira (13) a delegada Rivânia Franklin disse que apesar das duas prisões, as investigações sobre a morte ainda não foram encerradas.

“Assim que tomamos conhecimento do homicídio, empreendemos diligências para colher os elementos de prova e identificar as pessoas envolvidas no fato. No curso das ações, dois acusados foram presos. O procedimento foi lavrado por crime de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros autores envolvidos”, destacou.

O homicídio, segundo restou apurado, foi motivado pela guerra entre facções criminosas. O adolescente de 17 anos, morto nessa ocorrência, teria se destacado ao bairro Segundo Distrito com a intenção de atacar membros de uma facção rival.