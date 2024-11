Dono do Telegram quer ter centenas de filhos e oferece fertilização in vitro grátis

O bilionário fundador do Telegram, Pavel Durov, está se oferecendo para pagar pelo processo de fertilização in vitro para mulheres com menos de 38 anos que estejam interessadas em ter um bebê usando seu sêmen em uma clínica de fertilidade em Moscou.

Durov tem um patrimônio estimado em US$ 15,5 bilhões (R$ 89,44 bilhões), tornando-se o mais recente bilionário a falar sobre seu desejo de ter uma descendência ampla. O estabelecimento Altra Vita IVF, afirma ter o direito exclusivo de armazenar e utilizar o seu biomaterial.

Durov foi classificado na terça-feira (12) como a 141ª pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 15,5 bilhões (R$ 89,44 bilhões).

Durov, de 40 anos, e seu irmão mais velho desenvolveram o Telegram, um aplicativo de mensagens criptografadas. Ele se tornou cidadão francês em 2021, mas vivia em Dubai, onde já foi o bilionário mais jovem e rico do Oriente Médio, até sua prisão em agosto.

Durov foi preso na França em agosto e está proibido de deixar o país enquanto as autoridades investigam acusações de facilitação de atividades criminosas em seu aplicativo de mensagens, incluindo alegações de permitir tráfico de drogas, fraude e compartilhamento de pornografia infantil.

Sua detenção ocorre em meio a alegações de que o Telegram não colaborou adequadamente com as autoridades quando foi usado para atividades criminosas, especialmente crimes sexuais envolvendo crianças. Um mês após sua prisão, Durov afirmou que o Telegram havia removido “conteúdo problemático” e que adotaria uma abordagem mais proativa para atender às solicitações do governo.

“Contribuição generosa”

A clínica russa descreve a oferta como “uma contribuição muito generosa para a sociedade” de “um dos empreendedores mais famosos e bem-sucedidos do nosso tempo”. Em julho, Durov afirmou ter mais de 100 filhos biológicos em 12 países por meio de doações de sêmen que fez ao longo dos últimos 15 anos. Pavel Durov também anunciou o plano de “abrir meu DNA para que meus filhos biológicos possam se encontrar mais facilmente”.

Ele disse que uma vez foi informado por alguém em uma clínica de fertilização in vitro que era seu “dever cívico” doar sêmen para ajudar casais que tentavam conceber e que agora deseja “destigmatizar” a ideia da doação e incentivar mais homens saudáveis a fazer o mesmo. Ele também tem cinco filhos com duas ex-namoradas.

Grande família

Pavel Durov não é o único doador de sêmen famoso que falou sobre seu desejo de ter muitos herdeiros. No ano passado, tribunais ordenaram que o investidor de criptomoedas holandês e YouTuber Jonathan Meijer parasse de doar sêmen depois de ser suspeito de ter mais de 550 filhos.

Kyle Gordy, que participou do documentário “The Man with 1000 Kids”, disse à Netflix que acredita ter cerca de 70 descendentes por meio de doações de sêmen. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, tem 10 filhos com três mulheres diferentes, sendo que pelo menos cinco foram concebidos por fertilização in vitro. Ele afirmou que acredita que essa é uma maneira mais eficiente. O bilionário também já afirmou que a queda da taxa de natalidade é o “maior perigo que a civilização enfrenta atualmente”.

Donald Trump disse no início deste ano que apoiaria o financiamento público para a fertilização in vitro ou exigiria que o procedimento fosse coberto por planos de saúde, o que poderia ampliar o uso de métodos que atualmente podem custar milhares de dólares.