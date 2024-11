Dublador do Ron Weasley fala sobre experiência no Acre durante evento especial de Harry Potter

O evento Sesc Geem Comic Nerd, especial Harry Potter, ocorreu nos dias 23 e 24 de novembro, sendo uma parceria do Serviço Social do Comércio (Sesc) com a Associação de Nerds do Acre (Anac).

O evento contou com a presença de Charles Emmanuel, dublador de Ron Weasley, da saga de filmes que deu a temática ao evento, além de outros personagens famosos como BMO de Hora de Aventura, Rigby, de Apenas um Show, Ben Tennyson, de Ben 10.

Com cerca de 26 anos de carreira, Emmanuel veio pela primeira vez ao estado do Acre e diz que o público do estado foi muito caloroso em sua recepção. “Estou aqui pela primeira vez no Acre, tive a honra e o prazer de receber o calor de vocês, do público aqui do Acre, foram muito simpáticos e muito queridos comigo, já abracei a galera toda foi bem legal”.

O dublador contou ainda que visitou o Mercado do Bosque e que teve a oportunidade de provar alguns pratos típicos do estado do Acre, como charuto, saltenha, tacacá e o quibe acreano.

“Consegui comer umas coisas gostosas, eu consegui comer charuto, gostei bastante, tem uma versão lá no Rio de Janeiro, mas não é com couve, geralmente é com folha de uva ou repolho. Comi saltenha, quibe, aí eu falei, ‘ah, podia ter espaço para mais coisa, né?!’, e pedi um tacacá, que já tinha comido em Belém, mas achei o daqui mais forte ainda!”,conta Emannuel.

O convidado especial diz ainda que espera outras oportunidades de participar do evento em anos futuros, e brinca sobre não poder ser chamado para a edição de 2025 que já tem tema definido.

“Espero que vocês me chamem em uma próxima vez! Ano que vem já foi revelado o tema aqui, vai ser Dragon Ball. Infelizmente eu não dublei nada em Dragon Ball, mas gosto muito e a galera curtiu bastante essa decisão pro ano que vem”, comentou.

Sobre seus trabalhos em dublagem, quando perguntado sobre a possibilidade de dublar outro personagem dentro do Mundo Mágico de Harry Potter, ele conta que, por fazer parte do trio de protagonistas, é muito difícil que chamem ele para outros papeis.

“Pra Hogwarts Legacy o diretor de dublagem disse que não me chamaria pra nem uma pontinha por já ter feito o Ron Weasley, o Credence de Animais Fantásticos também, mesmo sendo um ator que já dublei, então nunca contei com isso. Mas na série, se eu pudesse, eu gostaria de dublar um personagem lufano, da casa de Lufa-Lufa, no meu teste deu essa casa, no do Rupert Grint, ator do Ron, também acho que deu isso, e o meu patrono é um ‘weasel’ (doninha em inglês), que deu origem ao sobrenome dos Weasley, então por causa dessas coisas gostaria de dublar um lufano”, revela ele, ao fim de sua participação no evento.

Veja vídeo: