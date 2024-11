Eduardo, governo e Acisa dão pontapé inicial para Olímpiadas Financeiras

Um passo importante para uma cultura de gastos com sabedoria, e a consciência de que é preciso poupar para não faltar, foi dado no final da tarde desta quinta-feira, 31, com a formalização do programa ‘Olímpiadas Financeiras’ nas escolas, cujo objetivo será o de apoiar e impulsionar a educação financeira entre jovens estudantes da rede pública, em todo o estado do Acre.

O projeto foi possível graças à sensibilidade do deputado Eduardo Ribeiro (PSD), que destinou R$ 100 mil em emendas parlamentares para que todo o conteúdo programático das atividades seja colocado em prática, a partir de agora.

As Olímpiadas Financeiras serão tocadas pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), numa parceria com a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), pasta que intermediará a liberação dos recursos viabilizados por Eduardo Ribeiro no Legislativo.

Nesta quinta, o parlamentar participou da assinatura do Termo de Colaboração nº 11/2024, que instituiu o projeto, com duração prevista de pelo menos 10 anos, segundo estimativa dos próprios técnicos da Acisa.

Em 2023, Eduardo Ribeiro já havia apresentado projeto de lei que virou a Lei nº 4.129, de 17 de julho daquele mesmo ano, instituindo o Programa de Educação Financeira nas escolas do Acre.

“Eu tenho muito orgulho de compartilhar dos mesmos ideais da Associação Comercial e do Governo do Estado do Acre, porque acredito que este formato é uma opção para sairmos da dependência do poder público para empregos, indo para uma iniciativa privada forte e mais geradora de postos de trabalho”, destacou o deputado.

Ele se refere ao estímulo a que esses jovens terão para aprender, por exemplo, sobre como empreender, obtendo ferramentas valiosas que os façam, no futuro, não depender essencialmente do maior empregador hoje no estado, que é o serviço público.

Na opinião de Eduardo Ribeiro, o parlamentar, de um modo geral, cumpre uma função importante, “que é o de colaborar para que a sociedade mude para melhor, que evolua, cresça e se desenvolva. Neste sentido, esse programa tem essa finalidade”.

Além do parlamentar, participaram da assinatura do termo, o secretário de Estado de Governo, Luiz Calixto, o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita e o presidente da Acisa, Marcello Moura.

Escolas devem ficar atentas a editais; premiações chegam a R$ 30 mil

Marcello Moura, presidente da Acisa, acredita que crianças e adolescentes podem aprender, por meio de conceitos básicos, sobre como poupar mais e gastar menos, gerenciando seus recursos.

“Mas é evidente que para isso, existe o fator motivação. Então, como que a gente vai motivar essas crianças nesse projeto? Premiando os melhores colocados. Então hoje, a nossa proposta é de R$ 30 mil para o primeiro lugar, R$ 20 mil para o segundo e de R$ 10 mil para o terceiro. E isso, claro, mais R$ 10 mil para o professor em primeiro lugar, que ganha também para que ele incentive os seus alunos”.

Por isso, as escolas devem ficar atentas aos editais que deverão ser publicados.

O presidente da Acisa ressalta ainda que “o deputado Eduardo Ribeiro está nos proporcionando a parte mais difícil do projeto, que é era a inicial”.

“Ele é o nosso primeiro apoiador e estamos muito agradecidos por isso. A ideia é que se tudo der certo, no começo do ano que vem, estaremos também operando com o Sebrae [Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas]”, diz o representante da Acisa.