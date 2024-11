Eduardo Paes sugere show de Lady Gaga no Rio de Janeiro

A cantora Lady Gaga deverá vir ao Brasil em 2025 para um show gratuito no Rio de Janeiro, é o que sugere o prefeito da cidade, Eduardo Paes (PSD), em uma publicação na rede X com o clipe da música ‘Shallow’, dueto da cantora com Bradley Cooper.

“Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! ‘Todo mundo no Rio!’ Entendedores entenderão. Sinais!”, escreveu Paes na publicação. A indireta “sextando bravo” faz referência a uma discussão protagonizada nesta sexta-feira 22 pelo prefeito e o ex-juiz Sergio Moro após críticas ao juiz Marcelo Bretas, punido pela conduta irregular durante a operação Lava Jato no Rio de Janeiro.

Em 4 de maio a cantora Madonna veio ao país para realizar um show gratuito na Praia de Copacabana. O evento, custeado pela prefeitura e patrocinado pelo banco Itaú, atraiu um grande público para a cidade em uma época considerada baixa para o turismo rural rendendo mais de 300 milhões à economia carioca.

Em outubro, Lady Gaga já havia comentado a possibilidade de realizar um novo show no Brasil e encerrar o hiato de 12 anos desde a última apresentação. Ao programa Fantástico, na rede Globo, a cantora afirmou que “mal pode esperar para fazer um novo show no Brasil”.