Em nota, Gladson lamenta morte de Flaviano Melo: ‘Marcou profundamente a política acreana’

O governador do Acre, Gladson Cameli, manifestou pesar e solidariedade aos familiares e amigos do ex-governador Flaviano Melo, nesta quarta-feira (20). Além disso, Gladson também decretou luto oficial de três dias.

Gladson relembrou a trajetória de Flaviano, que era natural de Rio Branco e filho de dois grandes nomes da política acreana: dona Laudi e o ex-deputado Raimundo Melo. “Ao longo de sua vida pública, ocupou importantes cargos, como ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal e ex-prefeito de Rio Branco, dedicando sua carreira ao MDB e ao fortalecimento da boa política no Acre”, disse.

Em nota, o governador, em nome do Estado, prestou suas condolências à esposa Luciana Videl, aos filhos Leonardo e Marcelo, e a todos os familiares neste momento de dor.

Veja a nota de pesar na íntegra:

NOTA DE PESAR 🖤

O Governo do Estado do Acre manifesta seu mais profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos pelo falecimento do ex-governador Flaviano Baptista de Melo, ocorrido nesta quarta-feira, 20 de novembro. Em sinal de respeito, decreta luto oficial de três dias.

Flaviano Melo faleceu aos 75 anos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Sua trajetória marcou profundamente a política acreana, onde deixou um legado de liderança e compromisso desde a década de 1980.

Natural de Rio Branco, Flaviano era filho de dois grandes nomes da política acreana: Dona Laudi e o ex-deputado Raimundo Melo. Ao longo de sua vida pública, ocupou importantes cargos, como ex-governador, ex-senador, ex-deputado federal e ex-prefeito de Rio Branco, dedicando sua carreira ao MDB e ao fortalecimento da boa política no Acre.

O Governo do Estado presta suas condolências à esposa Luciana Videl, aos filhos Leonardo e Marcelo, e a todos os familiares neste momento de dor.

Que Deus fortaleça os corações de todos os que o amavam e conceda conforto diante dessa grande perda, com a certeza de que Flaviano agora descansa em plenitude nos braços do Criador.

Gladson de Lima Cameli

Governador do Estado do Acre