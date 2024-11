Com novo superintendente, Gladson defende melhores condições de trabalho e tecnologia para a PRF

O governador do estado do Acre, Gladson Cameli, participou da posse do novo superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Henzio Albuquerque, que ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), no auditório Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Durante o evento, o governador destacou a importância das ações feitas pela PRF no estado do Acre. ” A PRF cumpre um papel muito importante, temos um número expressivo de quilômetros onde precisamos deste acompanhamento”.

Cameli destaca ainda a necessidade de uma vasta equipe e aparatos tecnológicos para a PRF, devido a grande extensão das fronteiras no estado do Acre.

“Precisamos de tecnologia e condições de trabalho para que possam desempenhar seu papel”, disse.

Cameli aproveitou o momento para agradecer à PRF pela primeira aeronave obtida pelo seu governo. “Não podemos esquecer que a PRF nos doou, um Seneca 3, que hoje atende toda a nossa sociedade acreana, principalmente aqueles que moram nos municípios isolados”, destacou o governador.