Com anúncio de renovação de frota, novo superintendente da PRF é empossado; conheça

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a posse, na manhã desta quinta-feira (14) o novo Superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Acre, Henzio da Silva Albuquerque.

Henzio Albuquerque é engenheiro civil por formação, e pós graduado em gestão pública de pessoas. Fazendo parte da PRF há 25 anos, tendo ingressado em 1999, o novo superintendente já ocupou funções administrativas e operacionais dentro da corporação, como auxiliar, motorista, chefe de equipe, chefe do Núcleo de Policiamento e Fiscalização, chefe de Delegacia, chefe do setor Administrativo e Financeiro, chefe do Núcleo de Gabinete e chefe da seção de Gestão de Pessoas da regional Acre.

Ao longo dos anos dentro da instituição, também exerceu a função de superintendente substituto. “Como acreano que sou, tenho um objetivo muito claro que é fazer a PRF entregar para a população acreana tudo aquilo que eu sei que a PRF pode fazer” , disse o novo superintendente.

Além disso, visando potencializar as ações da PRF, existem planos de aumentar o número de agentes no estado do Acre.

“Mais poliais virão aqui para o estado do Acre (…) A PRF está fazendo um trabalho para conseguirmos mais concursos, acreditamos que virá. Mas teremos um curso de formação agora, com mais de 400 servidores e será muito mais rápido que um concurso”, revela ele, ressaltando que parte deste montante pode ser direcionado ao estado do Acre.

O diretor-geral substituto da PRF, Alberto Raposo Neto, esteve presente no evento e usou a oportunidade para afirmar que, até o fim de 2025, toda a frota da PRF no estado do Acre deverá ser renovada.

“Aqui no Acre temos esse projeto de renovar todas as viaturas operacionais até o ano de 2025, trazendo mais segurança para a sociedade e para o policial também”, destacou.