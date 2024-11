Empresa é condenada a pagar R$ 10 mil a funcionário que sofreu racismo por colega de trabalho

De acordo com o TRT, o caso ocorreu em março deste ano, quando um trabalhador da empresa ouviu um colega de trabalho se referir a outro funcionário como ‘aquele pretinho’, enquanto prestavam serviço em Sinop, a 503 km da capital. Quando confrontado, o mesmo reafirmou a fala, dizendo ‘aquele amigo de cor de vocês’.

Segundo o Tribunal, a vítima dos comentários racistas não estava presente no momento do ocorrido, mas o trabalhador que ouviu as falas discriminatórias buscou a empresa para relatar o ocorrido. No entanto, o representante disse que não iria se intrometer, e que o funcionário deveria ir à delegacia e denunciar o crime. Com isso, o trabalhador registrou o boletim de ocorrência e enviou um e-mail à empresa responsável pela obra explicando a situação, mas não recebeu resposta.

Informações do TRT relataram que, cinco dias após a denúncia, o trabalhador que relatou o crime foi transferido da obra em Sinop para a construtora em Nova Mutum, perdendo o adicional de ajuda de custo. Ao Tribunal ele disse que se sentiu prejudicado com a situação e, em seguida, pediu demissão.

A juíza Cláudia Servilha, da Vara do Trabalho de Nova Mutum, reconheceu o dano moral pelas ofensas racistas e pontuou, dizendo que, “chamar alguém de ‘pretinho’ ou mencionar que um trabalhador negro tem um ‘colega de cor’ pode parecer algo menor para quem não está acostumado à chaga do racismo, mas atinge diretamente aquele que o sofre”.