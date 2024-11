Encontro nacional de aeromodelismo ocorre em Rio Branco até este domingo

Ocorre em Rio Branco, na Pista de Aeromodelismo Serginho Barros, localizada na Estrada do Mutum, Km 2, o 5º Encontro Nacional de Aeromodelismo do Acre. A iniciativa busca reunir pilotos de várias regiões do país e amantes da aviação em um só espaço.

Neste sábado (16), o governador Gladson Cameli prestigiou o evento, que tem apoio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), começou na sexta-feira (15), e se estende até o domingo (17).

A iniciativa é uma das maiores do aeromodelismo do Brasil, que envolve esporte e educação, onde, além das apresentações, o objetivo é mostrar como o aeromodelismo tornou-se popular entre a sociedade.

O evento é gratuito, com praça de alimentação, estandes educacionais para visitação das 8h às 20h. Para Cameli, a realização é importante por reunir pessoas de vários lugares do país, mas principalmente do interior do Acre.

“Tem um participante que veio de Porto Walter, 12 horas de barco, transportando seu aeromodelo. Isso para nós é gratificante, porque não é só o governo, esse evento é a união para o sucesso desse esporte, que é aeromodelismo”, disse.

A aviação é uma das paixões do governador, que tem uma coleção de 793 miniaturas, além de dois aeromodelos. “Eu sou um fã da aviação e essa paixão é para quem ama”.

No evento, o governador foi presenteado com um aeromodelo pelo clube estadual e também ganhou itens da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.