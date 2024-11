Encontro nacional de aeromodelismo proporciona intercâmbio e estabelece protagonismo do Acre no esporte

Para prestigiar um evento que reúne pilotos de várias regiões do país e amantes da aviação, o governador Gladson Cameli esteve, neste sábado, 16, na Pista de Aeromodelismo Serginho Barros, localizada na Estrada do Mutum, Km 2, no 5º Encontro Nacional de Aeromodelismo do Acre. O evento, realizado com o apoio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL), começou na sexta-feira, 15, e se estende até domingo, 17.

O Acre é palco de um dos maiores eventos de aeromodelismo do Brasil, que envolve esporte e educação, onde, além das apresentações, o objetivo do evento é mostrar como o aeromodelismo tornou-se popular entre a sociedade. O evento é gratuito, com praça de alimentação, estandes educacionais para visitação das 8h às 20h.

O governador fez questão de visitar cada espaço do evento, ouvindo as histórias de quem estava participando. Para ele, o apoio do governo demonstra como o Acre pode ser referência em qualquer que seja o evento.

“Me chamou a atenção termos participantes de todos os estados brasileiros, mas principalmente do interior do nosso estado, como um participante que veio de Porto Walter, 12 horas de barco, transportando seu aeromodelo. Isso para nós é gratificante, porque não é só o governo, esse evento é a união para o sucesso desse esporte, que é aeromodelismo”, disse.

A aviação é uma das paixões do governador, que tem uma coleção de 793 miniaturas, além de dois aeromodelos. “Eu sou um fã da aviação e essa paixão é para quem ama.”

Se dirigindo aos presentes, o governador reafirmou ainda mais seu compromisso em fomentar esse esporte que vem crescendo no Acre e que, reconhecidamente pelos organizadores, teve destaque na gestão de Cameli.

“Quero agradecer a Deus e a todos que vieram dos diferentes estados desse Brasil maravilhoso e imenso. O brasileiro precisa conhecer melhor cada estado e isso aqui proporciona isso. Para mim, é uma honra, não só como governador e apaixonado nesse esporte, mas como cidadão. Ninguém faz nada sozinho. O que a gente faz, como governo, é abrir portas para que vocês possam se organizar”, pontuou.

Ele finalizou afirmando que a pretensão é que, no ano que vem, o evento possa se expandir ainda mais. “No ano que vem vai ser melhor ainda. Vão logo se preparando, porque ano que vem tem que estar cada vez mais com uma ótima estrutura para que a gente possa ocupar cada vez mais esses espaços com protagonismo.”

Ítalo Franklin Silva é mototaxista em Porto Walter e foi ele quem chamou a atenção do governador ao exibir seu aeromodelo feito com caixas de armazenamento de salmão. Foram cerca de dois meses e meio até chegar ao modelo Embraer EMB-720 Minuano, que ele fez sozinho artesanalmente.

Este é seu terceiro evento e ele destaca que teve todo o apoio do governo para que pudesse estar em Rio Branco hoje.

“Este encontro está sendo especial, queria agradecer a parceria com o governo que me ajudou a chegar até aqui, disponibilizou a minha despesa para este evento, que é uma paixão e não tem como ficar de fora. Esse incentivo é muito importante também porque muitas pessoas acham que é um esporte caro, mas não é. Por exemplo, gastei R$ 1 mil para fazer um aeromodelo de quase 3 metros”, explica.

João Victor Andrade, presidente do Clube de Aeromodelismo do Acre, revela que o Acre ser sede desse encontro nacional só foi possível devido ao apoio do governo do Estado.

“Um apoio fundamental, porque o aeromodelismo sempre foi visto como um esporte elitizado e o governador entendeu que não é depois que passou a frequentar nossos eventos. O que queremos mostrar é que é um esporte popular, a gente pode fazer essa interação social com todas as classes e o governador, por ter entendido isso, abraçou essa causa”, reforça.

O presidente lembrou que há desde os modelos mais simples aos mais caros. “A intenção é popularizar o esporte desde que o governador nos deu carta branca para entrarmos no cenário. Hoje o Acre é uma referência nacional no aeromodelismo brasileiro”, planeja.

Andrade completa ainda que o Acre é uma referência para estados do Norte e todo o país. Dado confirmado pelo diretor da Confederação Brasileira de Aeromodelismo, Lincon Bonadia, que estava representando oficialmente o grupo no evento.

“Faço parte da confederação por 8 anos, viajo por muitos clubes a nível nacional e internacional e o evento no Acre não deixa a desejar em nada. Tá tudo perfeito, a organização e a estrutura.”

Sobre conhecer a realidade do Acre no esporte, o diretor da confederação, disse estar encantado com o estado e com as pessoas envolvidas nesse segmento.

“O evento para mim começou na quinta-feira, quando coloquei os pés aqui e todos me receberam de braços abertos sem me conhecer. É muito bom ter esse carinho da galera, uma energia gostosa que faz a gente se sentir em casa mesmo. Poucos clubes são iguais a esse aqui. Tudo fantástico”, comemorou.

O secretário Estadual de Esportes, Ney Amorim, participou do evento durante toda a manhã e enfatizou que, assim como tem sido a orientação do governador, a secretaria tem incentivado a prática de esportes em diferentes modalidades.

“Nós sediamos um evento nacional, reconhecido pelo próprio João Victor, que é o idealizador do projeto, que se não fosse o apoio do governo, através da Secretaria de Esporte, eles não teriam conseguido fazer esse evento. Então, é mais um encontro importante e é uma alegria poder participar, ajudar, apoiar e ver eventos como esse acontecer no nosso estado.”

No evento, o governador foi presenteado com um aeromodelo pelo clube estadual e também ganhou itens da Confederação Brasileira de Aeromodelismo.