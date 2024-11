Enem 2024: candidato é ‘empurrado’ por baixo de portão segundos antes do fechamento

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio 2024 (Enem) acontece neste domingo, 3. Em Cuiabá, faltando poucos segundos para o fechamento do portão, um estudante foi empurrado por voluntários para conseguir acessar o local de prova dentro do prazo. Na região, o horário máximo a chegada dos participantes era às 13h (horário de Brasília).

Do lado de fora, pais, vendedores ambulantes e civis comemoraram o fato do estudante não perder o teste. Ele precisou rolar no chão para entrar no local, que alegrou a torcida que acompanhou o fato.

Cerca de 4,3 milhões de candidatos devem participam do primeiro dia do Enem 2024. Além da redação, os candidatos serão submetidos às provas de linguagens e ciências humanas. O término da prova neste primeiro dia está previsto para às 19h. Já no segundo domingo, 10, às 18h30.

Veja o vídeo.