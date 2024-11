Enem 2024: candidatos aguardam abertura de portões em faculdade de Rio Branco

O Enem Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece neste domingo (3), com abertura dos portões às 10h. Em uma faculdade de Rio Branco, dezenas de candidatos já se aglomeraram à espera da abertura dos portões.

Neste primeiro dia de prova, os candidatos terão que responder 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, 45 questões de Ciências Humanas, além da redação.

Na capital acreana, mas de 26 mil pessoas devem fazer o exame. As provas começam a ser aplicadas às 11h30 e vão até as 17h.

O segundo dia de Enem acontece no próximo domingo (9). De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE), 100% dos alunos da rede pública irão fazer a prova.