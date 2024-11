Energético aumenta risco de AVC? Médico responde

As bebidas energéticas têm se popularizado por aumentarem o foco, a sensação de alerta e, consequentemente, a produtividade e o ânimo do consumidor. Porém, apesar de ter benefícios no curto prazo, o produto pode fazer mal à saúde se consumido em excesso – ele pode estar ligado, inclusive, ao aumento do risco de AVC.

Energético aumenta risco de AVC?

O pico de energia temporário causado pelo energético tem efeitos consideráveis na saúde que vão desde impacto na qualidade do sono até problemas cardiovasculares. O neurocirurgião Victor Hugo Espíndola explica que uma lata de energético é o bastante para acelerar os batimentos cardíacos independentemente de fatores como sedentarismo e diabetes.

“O grande problema dessas bebidas está na presença de taurina e cafeína, substâncias que estimulam os receptores responsáveis pela vasodilatação coronária e periférica. Dessa forma, até mesmo jovens estão suscetíveis a doenças cardiovasculares”, alerta.

O risco se intensifica quando o energético é misturado com bebidas alcoólicas, como whisky e vodka, uma vez que a pressão arterial pode disparar. “Se você já tem pressão alta, essa combinação pode levar a um AVC”, completa o médico.

