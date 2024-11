Erosão na BR-364 causa quinto acidente no trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul; veja vídeo

Um novo acidente envolvendo um veículo foi registrado na tarde de segunda-feira (11) na BR-364, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul, na região do Taquari.

Um carro ficou totalmente destruído depois que o motorista, ao tentar desviar de uma motocicleta, perdeu o controle devido a uma erosão nas laterais da rodovia e acabou capotando. Este já é o quinto acidente ocorrido nesse trecho devido às erosões, que continuam causando riscos à segurança de quem passa pela área.

O motorista e seu irmão, ambos usando cinto de segurança, estavam em baixa velocidade, mas não conseguiram evitar o acidente devido à instabilidade causada pela brita solta na estrada.

A dupla foi atendida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para Cruzeiro do Sul após receber os primeiros socorros na Vila Liberdade. Apesar do estado do veículo, os ocupantes sofreram apenas ferimentos moderados.

A situação do trecho, reconhecida como problemática pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), vem sendo monitorada. Segundo o órgão, a recuperação definitiva do trecho está prevista para o próximo ano, devido à chegada da temporada chuvosa, que impede obras de grande porte. Até lá, o DNIT prometeu medidas emergenciais para aumentar a segurança, incluindo a instalação de dois quebra-molas para redução de velocidade e uma nova sinalização, já que a anterior não foi substituída após ser danificada.

Veja o vídeo: